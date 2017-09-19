Макрон: Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Парижское соглашение по климату не может быть пересмотрено, несмотря на позиции США. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН.

"Я глубоко уважаю решение США, и дверь для них остается открытой, - сказал Макрон. - Но мы будем идти дальше, чтобы выполнить парижские соглашения". "Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено. Эти договоренности нас объединяют", - заявил президент Франции.

"Потепление климата не прекращается, как не прекращается наша солидарность, - заметил Макрон. - Мы не отступим".

Ранее во время брифинга на полях Генассамблеи ООН французский лидер заявил, что сожалеет об американском решении" выйти из соглашения. "Но я продолжаю диалог с президентом Трампом, потому что я убежден, что в конце концов он поймет, что в его интересах, в интересах американцев быть частью Парижского соглашения", - сказал Макрон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По его словам, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.