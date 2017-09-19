Президент Литвы: РФ отрабатывает сценарии нападения на западные страны

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Сценарии нападения на соседние страны отрабатываются в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017".

С таким утверждением во вторник в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН выступила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"На границе стран Балтии и Польши около 100 тыс. российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017", - считает она. По ее словам, в ходе маневров "Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад".