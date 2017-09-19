Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Национальная гвардия США продолжит заниматься обучением военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, руководитель бюро Национальной гвардии США генерал Джозеф Лэнгел.

"Говоря в общих чертах, <...> у нас налажены отношения между Национальной гвардией и Украиной, Национальная гвардия штата Калифорния является ... партнером Украины, - отметил американский военачальник. - И мы стараемся выстраивать партнерские отношения, продолжаем обзаводиться друзьями и союзниками в регионе, во всей Европе. Мы продолжим это делать".

Вместе с тем он затруднился уточнить, каким именно образом на взаимодействии Национальной гвардии США с ВСУ может сказаться намерение администрации Трампа существенно сократить целый ряд бюджетных расходов. Эти намерения, как подтверждал в конце мая директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, распространяются в том числе на Украину. Составленные нынешней исполнительной ветвью власти США планы предусматривали прекращение оказания безвозмездной военной помощи десяткам государств, включая Украину, и превращение таких грантов в подлежащие погашению займы.

"Что касается непосредственно грантов, то я не уверен, как будет обстоять дело. Я знаю, что Национальная гвардия штата Оклахома все еще находится там, на Украине. До нее там находилась Национальная гвардия Калифорнии. Думаю, мы продолжим заниматься обучением украинцев и оказанием им содействия и в дальнейшем", - заявил Лэнгел.

Он заверил, что речь не идет о свертывании американской военной помощи Киеву в ближайшее время. "Мне о таком не известно", - подчеркнул глава бюро Нацгвардии США. Подразделения Национальной гвардии в США находятся в подчинении губернаторов штатов.