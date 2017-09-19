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Макрон заявил, что уважает Путина как партнера и надеется на прогресс нормандского формата

Международная панорама
19 сентября, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

При этом президент Франции заявил, что он отказывается "мириться с любым вмешательством" в демократию во Франции

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уважает президента России Владимира Путина как партнера и надеется на дальнейший прогресс на переговорах в нормандском формате (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во вторник в интервью телекомпании CNN.

"У нас с канцлером [Германии Ангелой] Меркель и [президентом Украины Петром] Порошенко есть нормандский формат. Мы провели дискуссии в этом формате, и я бы хотел дальнейшего прогресса на этом направлении", - сказал Макрон.

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"Придется вести дискуссию и с Россией. Я уважаю Владимира Путина как партнера", - продолжал президент Франции. "Но я отказываюсь мириться с любым вмешательством в нашу демократию, потому что я не вмешивался в выборы в России", - добавил он.

Макрон на пресс-конференции 29 мая по итогам переговоров с Путиным критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании во Франции. По его словам, они оказывали на нее влияние, осуществляя пропагандистскую деятельность. Путин заявил, что мнимое вмешательство России в президентские выборы во Франции не существует как предмет обсуждения. Он добавил, что в России знали реалии политической жизни во Франции и понимали, за кем предпочтение большинства французов.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был согласован на саммите в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года лидерами "нормандской четверки" и подписан участниками контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ, получивший поддержку СБ ООН, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, обмен пленными по формуле "всех на всех", реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления особого статуса Донбасса.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
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