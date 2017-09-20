Глава МИД Кубы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН агрессивной

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во вторник подверг резкой критике выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.

"Эта речь была невиданной по своей агрессивности. Меня удивило, как он манипулирует темой суверенитета: суверенитет США для него означает порабощение всех остальных стран. Он полностью игнорирует принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН", - заявил Родригес в интервью телеканалу TeleSUR на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД Кубы отметил также, что правительство Трампа "не имеет никакого морального права критиковать Кубу". Президент США, выступая во вторник на Генассамблее ООН, назвал правительство Кубы "коррумпированным и дестабилизирующим" и заявил, что США не отменят торгово-экономическое эмбарго в отношении острова до тех пор, пока там не произойдут "фундаментальные реформы".

Во вторник в Вашингтоне состоялось заседание двусторонней комиссии Куба - США, ставшее первой подобной встречей со времени вступления Трампа в должность в январе этого года. По итогам заседания МИД карибской страны распространил заявление, в котором указывалось, что "кубинская делегация выразила резкий протест в связи с неуважительными и неприемлемыми заявлениями президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН".

Как отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства, Куба вновь категорически отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване, подвергшимися, по утверждению Госдепа, некоему акустическому воздействию.