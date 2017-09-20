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Глава МИД Кубы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН агрессивной

Международная панорама
20 сентября, 5:26 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

По мнению Бруно Родригеса, из речи Дональда Трампа следует, что "суверенитет США для него означает порабощение всех остальных стран"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во вторник подверг резкой критике выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.

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"Эта речь была невиданной по своей агрессивности. Меня удивило, как он манипулирует темой суверенитета: суверенитет США для него означает порабощение всех остальных стран. Он полностью игнорирует принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН", - заявил Родригес в интервью телеканалу TeleSUR на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД Кубы отметил также, что правительство Трампа "не имеет никакого морального права критиковать Кубу". Президент США, выступая во вторник на Генассамблее ООН, назвал правительство Кубы "коррумпированным и дестабилизирующим" и заявил, что США не отменят торгово-экономическое эмбарго в отношении острова до тех пор, пока там не произойдут "фундаментальные реформы".

Во вторник в Вашингтоне состоялось заседание двусторонней комиссии Куба - США, ставшее первой подобной встречей со времени вступления Трампа в должность в январе этого года. По итогам заседания МИД карибской страны распространил заявление, в котором указывалось, что "кубинская делегация выразила резкий протест в связи с неуважительными и неприемлемыми заявлениями президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН".

Как отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства, Куба вновь категорически отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване, подвергшимися, по утверждению Госдепа, некоему акустическому воздействию.

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