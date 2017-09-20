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Китай спустил на воду самый большой в мире танкер-рудовоз

Международная панорама
20 сентября, 5:28 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 20, сентября. /ТАСС

Начался завершающий этап работ по установке на нем электрооборудования и последующего тестирования всех систем

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ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Строящийся в Китае самый большой в мире танкер-рудовоз нового поколения спущен на воду на верфи в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Таким образом, как сообщает в среду Центральное телевидение Китая, начался завершающий этап работ по установке на нем электрооборудования и последующего тестирования всех систем.

Китайские СМИ называют танкер "Морским гигантом", поскольку по своей высоте судно сопоставимо с десятиэтажным домом. Длина танкера с водоизмещением в 400 тыс. тонн составляет 362 метра, а высота - 30,4 метра. Он может совершать переходы на расстояние до 25,5 тыс. морских миль и развивать скорость в 14,5 узла. Общая палубная площадь судна равна примерно трем футбольным полям.

В будущем Китай намерен построить до 30 подобных судов. Сообщается, что строящийся сейчас новый танкер будет в основном перевозить железную руду из Бразилии, которая является ее основным поставщиком в Китай. О начале коммерческой эксплуатации судна информации пока не поступало.

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