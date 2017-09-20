AFP: испанская полиция задержала главу департамента экономики Каталонии

ТАСС, 20 сентября. Глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария задержан в среду гражданской гвардией Испании после обысков в офисах его ведомства. Об этом, как сообщило агентство AFP, заявили в Департаменте экономики правительства Каталонии.

Показать еще