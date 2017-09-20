Генсек ООН: миротворческие операции не должны заменять политическое урегулирование

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Развертывание миротворческих миссий ООН должно осуществляться с целью поддержки переговорного процесса, а не становиться его альтернативой. Об этом в среду заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш на встрече Совета Безопасности ООН.

"Миротворческие операции должны служить поддержкой активных действий в сфере дипломатии, а не их заменой", - указал он. Гутерриш отметил, что планы реформирования миротворческих операций ООН направлены на то, чтобы "укрепить взаимосвязь между ними и стратегиями политического урегулирования".

Генсек также подчеркнул, что миротворцы ООН должны иметь необходимое техническое оснащение. "Повышение мобильности, новая экипировка, усиленные тренировки и разведывательные данные позволят нам со временем лучше справляться со своей работой, применяя меньший по численности контингент", - указал административный глава всемирной организации.