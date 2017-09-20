В Сенате США озаботились заявлениями Трампа о невыполнении Ираном ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-демократов потребовала у Белого дома к 6 октября предоставить им данные, на основе которых президент страны Дональд Трамп делает заявления о невыполнении Ираном соглашения по его ядерной программе. Текст соответствующего письма в среду оказался в распоряжении агентства Reuters.

Послание адресовано госсекретарю Рексу Тиллерсону, министру обороны Джеймсу Мэттису и другим членам кабинета Трампа. Законодатели просят представить им доклад, в котором должна содержаться любая информация касательно невыполнения Ираном положений сделки.

Ранее во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.