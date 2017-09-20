Премьер Японии: КНДР либо обладает, либо скоро получит средства доставки ядерного заряда

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Пхеньян либо уже обладает, либо в ближайшее время получит средства доставки ядерного заряда. С таким заявлением выступил в среду с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Северная Корея либо обладает, либо уже готова получить средства доставки ядерного заряда, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, - отметил глава японского правительства. - Северная Корея насмехается над усилиями по нераспространению ядерного оружия, которые десятилетиями прилагались международным сообществом".

Премьер-министр Японии также подчеркнул, что угроза со стороны КНДР вышла на небывалый уровень. "И неважно, был ли последний ядерный взрыв испытанием водородной бомбы. Мощность взрыва была огромной", - отметил он.

Абэ также заявил, что КНДР должна быть отрезана от финансов и технологий, которые бы способствовали развитию ее ракетно-ядерной программы. "Мы должны отрезать Северную Корею от средств, специалистов и ракетных технологий", - сказал Абэ. По словам главы японского правительства, сделать это можно исключительно за счет всестороннего и строгого соблюдения всех резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

КНДР на прошлой неделе провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.

Похищенные граждане Японии

Синдзо Абэ также пообещал, что его страна сделает все возможное для того, чтобы вернуть всех японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

"Скоро будет 40-я годовщина с того дня, как была похищена Ёкота Мэгуми. Мы сделаем все возможное для того, чтобы и Мэгуми, и другие японские граждане, похищенные Северной Кореей, были возвращены их семьям", - отметил Абэ. Глава японского правительства также подчеркнул, что Япония продолжит борьбу с северокорейской ракетно-ядерной программой и не успокоится, пока "каждый похищенный японец не окажется в объятиях своих родственников".

Тема японских похищенных граждан в целом, и Мэгуми Ёкоты - в частности, вновь оказалась в центре общественного внимания после того, как во вторник президент США Дональд Трамп упомянул ее в своей речи на Генеральной ассамблее ООН. "Мы знаем, что она [Северная Корея] похитила милую 13-летнюю японскую девочку с пляжа в ее собственной стране, чтобы взять ее в рабство и использовать в качестве учителя [японского] языка для северокорейских шпионов", - сказал Трамп.

По данным японской стороны, Ёкота была похищена северокорейскими спецслужбами 15 ноября 1977 года в одном из крупнейших японских городов на побережье Японского моря - Ниигате, когда возвращалась из школы. Долгие годы данные о ее похищении северокорейцами были лишь предположениями, которые официально подтвердили лишь в 1997 году, а в 2002 году это признал и Пхеньян, когда экс-премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил КНДР.

Однако тогда северокорейская сторона сообщила, что Мэгуми умерла. Спустя несколько лет Пхеньян передал Токио сверток с тем, что было названо останками Ёкоты. Экспертиза ДНК показала, что они принадлежат другому человеку. Также известно, что в КНДР у нее родилась дочь, в 2014 году родственники смогли встретиться со своей 26-летней внучкой в Улан-Баторе.

История 13-летней японской девочки Мэгуми Ёкоты широко известна не только в Японии, но и во всем мире. О ее судьбе снято несколько фильмов, в том числе анимационных. Один из них переведен на восемь иностранных языков, в том числе на русский. Родственники Мэгуми, которой сейчас должно быть 53 года, не верят, что она умерла, и до сих пор надеются, что она и другие похищенные граждане смогут вернуться домой.