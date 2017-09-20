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ЛНР: нормандский формат до конца сентября обсудит пролонгацию закона о статусе Донбасса

Международная панорама
20 сентября, 21:58 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Представители Киева блокируют рассмотрение механизма вступления закона в силу, отметил представитель ЛНР

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Представители стран - участниц нормандского формата до конца сентября обсудят вопрос пролонгации действия закона Украины об особом статусе Донбасса.

Об этом ТАСС сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Он отметил, что "представители Киева блокируют рассмотрение механизма вступления в силу по так называемой формуле Штайнмайера закона об особом статусе Донбасса, являющегося одним из основных документов минских соглашений, действие которого завершается 18 октября 2017 года".

"В нормандском формате, как сообщил координатор от ОБСЕ в политической подгруппе Пьер Морель, до конца месяца в том числе и эти вопросы будут обсуждаться в ходе телеконференции на уровне дипломатических советников лидеров государств, и в очном формате их заместители встретятся в Берлине для доработки проектов-предложений, в том числе и изменений к закону об особом статусе", - сказал Мирошник.

Представитель ЛНР отметил, что вынесенные на обсуждение проекты-предложения "к концу октября должны быть переданы в контактную группу для согласования сторонами конфликта".

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. 

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер Порошенко, Петр Алексеевич
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