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Пентагон: Иран выполняет СВПД, но разрабатывает целую серию баллистических ракет

Международная панорама
20 сентября, 23:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, сентября. /ТАСС

По словам главы Стратегического командования ВС США Джона Хайтена, Иран занимается этим, чтобы бросать вызов США и их союзникам в будущем

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Иран выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, но при этом разрабатывает и ставит на вооружение новые баллистические ракеты. Об этом заявил, выступая в среду в Гудзоновском институте в Вашингтоне, глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

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"Факты заключаются в том, что Иран действует в рамках соглашений, под которыми мы подписались в рамках СВПД. <...> Но одновременно они быстро разворачивают и разрабатывают целую серию баллистических ракет и испытывают баллистические ракеты всех дальностей, вызывающих существенную обеспокоенность не только у США, но и наших союзников", - сказал американский военачальник.

"И почему они этим занимаются? Они занимаются этим, чтобы бросать вызов США и нашим союзникам в будущем. Поэтому нам надо понять, каким образом на это реагировать", - подчеркнул глава СТРАТКОМ.

"В то же время действует соглашение, которое наша страна подписала. Я считаю, что, когда США подписывают соглашение, наша задача - выполнять условия этого соглашения <...>. Но это означает, что наши противники также должны его соблюдать. Поэтому наша задача - следить за ними, гарантировать, что они движутся по данному пути", - добавил Хайтен.

СВПД был согласован группой "пять плюс один" с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Ирана в июле 2015 года. Нынешний президент США республиканец Дональд Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение. В авторской статье, опубликованной в сентябре 2015 года на страницах газеты USA Today, он фактически обещал в случае избрания главой администрации США предпринять попытку перезаключить соглашение о СВПД на новых условиях.

Предыдущая администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой множество раз призывала Трампа не отказываться от реализации СВПД. Практическая реализация сделки началась в январе прошлого года.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана
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