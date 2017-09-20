Алжир выступает за диверсификацию стратегического партнерства с Россией

ТАСС, 20 сентября. Алжир выступает за расширение сотрудничества с Россией с целью укрепления стратегического партнерства. Об этом, как передает агентство Algerie Presse Service, заявил в среду алжирский министр финансов Абдеррахман Рауия в ходе заседания российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В мероприятии принял участие министр энергетики РФ Александр Новак, приехавший во главе делегации, в которую вошли представители крупных российских компаний, работающих в энергетическом секторе.

Рауия подчеркнул, что "динамика, наблюдаемая в партнерских отношениях между Алжиром и Москвой, в частности, в сфере энергетики и мирного атома, должна расшириться и на другие области".

"Мы должны продолжить наше совместное действие, чтобы выйти за пределы нынешних секторов сотрудничества. И мы хотим диверсифицировать наше стратегическое партнерство", - заявил министр.

По его словам, "главным образом речь идет о необходимости налаживания сотрудничества в таких сферах как профессиональная подготовка и научно-технические исследования".

Рауия выразил оптимизм по поводу будущего партнерства между Алжиром и Россией. "Этот оптимизм проистекает от наших экспертов и энергичности руководителей компаний двух стран", - добавил он.