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СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Международная панорама
21 сентября, 12:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Украинская сторона не уточняет название авиакомпании, но заявляет о штрафе в размере около $380 тысяч

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киевской области наложил на российскую авиакомпанию, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым, штраф в размере более 10 млн гривен (около $380 тысяч). Об этом в четверг сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-службу так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (расположена в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины - прим. ТАСС). Это первое решение суда о привлечении к ответственности конкретной российской авиакомпании за полеты на полуостров, подчеркнули в ведомстве, не уточнив ее названия.

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"Решением хозяйственного суда Киевской области удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре пояснили, что авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Кроме того, отметили в ведомстве, в рамках международно-правовой помощи к судебному процессу были привлечены судебные органы РФ. В частности, утверждают в прокуратуре, Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора представителям авиакомпании.

"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - считают в ведомстве.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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