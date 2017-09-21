Закарпатский облсовет требует, чтобы Порошенко наложил вето на закон "Об образовании"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Закарпатского областного совета в четверг приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием наложить вето на новый закон "Об образовании". Об этом сообщило агентство Укринформ.

В поддержку обращения высказались 38 из 56 депутатов облсовета. Против выступили только депутаты от "Единого центра" и "Батькивщины". Ранее наложить вето на закон президента призвал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", он уже подписан спикером Рады и передан на подпись президенту. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках. Правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на этот закон. В свою очередь парламент Румынии на совместном заседании Сената и Палаты депутатов единогласно одобрил заявление, в котором выразил "глубокую озабоченность и тревогу" в связи с новым законом, который "жестко ограничивает право на обучение на родном языке для этнических румын на Украине". Обеспокоенность новым законом выразили также Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит Конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию. В Киеве рассчитывают, что точку в этом спорном вопросе поставит Совет Европы, куда украинская сторона обратилась с просьбой провести экспертизу нового закона.