"Оппозиционный блок" призвал Порошенко ветировать закон "Об образовании"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционный блок" призвала президента Украины Петра Порошенко не подписывать принятый парламентом закон о реформе образования и воспользоваться правом вето. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Оппозиция настаивает на том, чтобы президент не подписывал документ, ограничивающий права нацменьшинств на обучение на родном языке, и применил право вето", - заявили в партии.

По словам депутата Верховной рады Вадима Новинского, входящего во фракцию "Оппозиционного блока", в регионах по инициативе оппозиционеров начался сбор подписей за отмену нового закона об образовании. "Этот закон антиукраинский, он еще больше раскалывает общество. Более того, документ нарушает статью 53 конституции Украины, которая гарантирует национальным меньшинствам обучение на родном языке", - отметил депутат.

Он сообщил, что в случае подписания Порошенко закона "Оппозиционный блок" обратится в конституционный суд.

"Наши европейские партнеры - Польша, Болгария, Румыния, Венгрия - выступили резко против этого закона. Посмотрите Европейскую хартию региональных языков и европейский опыт, там же все по-другому. Во многих странах есть финансируемые государством школы с преподаванием на языках нацменьшинств", - сказал Новинский.

Скандальная реформа

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании". Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках. Правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на этот закон.

Обеспокоенность новым законом выразили также Румыния, Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль также призвал Порошенко наложить вето на этот закон.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В Киеве рассчитывают, что Совет Европы поставит точку в этом спорном вопросе, куда украинская сторона обратилась с просьбой провести экспертизу нового закона об образовании.