Венгрия предупредила Порошенко о риске потерять друга из-за закона об образовании

ТАСС, 21 сентября. Украина может потерять друга в лице Венгрии после подписания президентом Петром Порошенко нового закона об образовании, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар во время брифинга для журналистов.

По его словам, каждый, кто угрожает венгерским интересам, ставит себя против венгерского государства. "Грубое нарушение прав венгерского меньшинства неприемлемо и позорно. Это удар ножом в нашу спину", - сказал Лазар и призвал президента Украины Петра Порошенко не подписывать этот закон. "Украина потеряет друга", - подчеркнул руководитель аппарата венгерского правительства.

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", он уже подписан спикером Рады и передан на подпись президенту. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили также Румыния, Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль также призвал Порошенко наложить вето на этот закон.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В Киеве рассчитывают, что Совет Европы поставит точку в этом спорном вопросе, куда украинская сторона обратилась с просьбой провести экспертизу нового закона об образовании.