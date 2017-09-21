WSJ: король Саудовской Аравии в ходе визита в РФ обсудит вопрос о снижении добычи нефти

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе предстоящего в начале октября визита в Россию обсудит возможность продления действия соглашения о снижении добычи нефти, которое ОПЕК заключила с 11 независимыми странами-производителями, среди которых и Россия. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Россия не является членом ОПЕК, отметила газета, однако сотрудничество с ней исключительно важно для того, чтобы добиться сокращения объема накопленных в мире запасов нефти по крайней мере на 2% в нынешнем году.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, саудовский монарх обсудит в Москве вопрос о новых зонах деэскалации в Сирии и ситуацию вокруг Катара, с которым несколько арабских стран во главе с Саудовской Аравией в июне нынешнего года разорвали дипломатические отношения и устроили транспортную блокаду Катару. Эр-Рияд и его союзники обвинили эмират в "спонсировании международного терроризма и тесных связях с шиитским Ираном" - главным геополитическим противником суннитских монархий Персидского залива.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.