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WSJ: король Саудовской Аравии в ходе визита в РФ обсудит вопрос о снижении добычи нефти

Международная панорама
21 сентября, 18:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По информации газеты, саудовский монарх также обсудит в Москве вопрос о новых зонах деэскалации в Сирии и ситуацию вокруг Катара

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе предстоящего в начале октября визита в Россию обсудит возможность продления действия соглашения о снижении добычи нефти, которое ОПЕК заключила с 11 независимыми странами-производителями, среди которых и Россия. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Россия не является членом ОПЕК, отметила газета, однако сотрудничество с ней исключительно важно для того, чтобы добиться сокращения объема накопленных в мире запасов нефти по крайней мере на 2% в нынешнем году.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, саудовский монарх обсудит в Москве вопрос о новых зонах деэскалации в Сирии и ситуацию вокруг Катара, с которым несколько арабских стран во главе с Саудовской Аравией в июне нынешнего года разорвали дипломатические отношения и устроили транспортную блокаду Катару. Эр-Рияд и его союзники обвинили эмират в "спонсировании международного терроризма и тесных связях с шиитским Ираном" - главным геополитическим противником суннитских монархий Персидского залива.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Катара Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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