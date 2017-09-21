Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России и коалиции во главе с США отныне поддерживают три линии прямой телефонной связи для предотвращения инцидентов между ними в Сирии. Об этом на брифинге в четверг сообщил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
По его словам, речь идет о линиях между непосредственно командующим российским воинским контингентом в Сирии и американским начальником штаба операции "Непоколебимая решимость", а также о связи для координации военно-воздушных и наземных операций сторон. "Две телефонные линии - одна для штаба военно-воздушных [операций], другая - для наземных и еще одна, используемая по мере необходимости, тоже телефонная линия между командующими - нашим командующим совместного штаба [операции "Непоколебимая решимость"] и командующим российскими силами в Сирии", - сказал Диллон.
До настоящего времени публично говорилось только об одной линии телефонной связи между российскими и американскими ВС, налаженными для недопущения различных инцидентов между ними в Сирии. Эта линия связывала авиабазу ВКС России Хмеймим в Сирии и используемую США военно- воздушную базу Аль-Удейд, расположенную близ катарской столицы. Этот объект близ Дохи является крупнейшей базой ВВС США на Ближнем Востоке. С 2016 года данная база используется в ходе операции "Непоколебимая решимость", направленной против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.