Трамп: в Афганистане действуют 20 террористических группировок

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Сразу 20 террористических группировок действуют в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главой Афганистана Ашрафом Гани, которая прошла в Нью-Йорке на полях 72-й Генассамблеи ООН.

По словам главы американской администрации, Афганистан превратился в своеобразное террористическое "осиное гнездо". "Двадцать террористических группировок - это больше, чем где-либо еще, - заметил Трамп. - Мы наносим по ним очень мощные удары, очень эффективно, у нас нет иного выбора".

Гани в свою очередь поблагодарил Трампа за решение увеличить в Афганистане американский контингент. "Мы видим, как меняется ситуация на местах, где афганские и американские солдаты сражаются плечом к плечу, - сказал он. - Переброска дополнительных войск играет очень важную роль. Победа - политическая и военная - уже не за горами".

Текст высказываний Трампа и Гани распространил пресс-пул Белого дома.

В соответствии с новой стратегией нормализации обстановки в Афганистане, которую Трамп огласил 21 августа, американский контингент в этой южноазиатской стране, насчитывающий 11 тыс. человек, пополнится примерно 3 тыс. военнослужащих.

США начали военную операцию в Афганистане в октябре 2001 года с целью уничтожения нашедшей там пристанище террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за осуществление терактов 11 сентября того же года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Через десять лет численность американских войск в Афганистане возросла до 101 тыс. человек. Во время этой кампании погибли более 2,3 тыс. американских военнослужащих, свыше 17 тыс. получили ранения.