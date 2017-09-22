Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зариф: Иран готов на уступки по ядерной сделке только в обмен на уступки со стороны США

Международная панорама
22 сентября, 3:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС

Глава МИД Ирана также считает, что старания США обвинить Тегеран в извращении духа ядерной сделки под предлогом поддержки президента Сирии Башара Асада не отвечает положениям СВПД

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Иран готов говорить о внесении изменений в условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если будут пересмотрены все уступки, на которые Исламская Республика пошла, заключив сделку, в том числе о предоставлении Тегерану права производить высокообогащенный уран. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Готовы ли вы вернуть нам 10 тонн обогащенного урана?" - задал он риторический вопрос.

Зариф считает, что за всей риторикой администрации президента США Дональда Трампа скрывается желание добиться от Тегерана новых уступок, не делая уступок взамен. "По определению сделка не идеальна, потому что в любой сделке приходиться что-то отдавать, но и что-то забирать. Иначе сделки не будет вообще", - пояснил он.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

Глава МИД Ирана также отверг идею Вашингтона согласовать дополнения к СВПД. "Зачем нам обсуждать какие-то дополнения; если вам хочется внести дополнения, то тогда придется их вносить во все на свете", - заметил Зариф. Он также считает, что старания США обвинить Тегеран в извращении духа ядерной сделки под предлогом поддержки Исламской Республикой президента Сирии Башара Асада не отвечает положениям СВПД. "США посылают неверный сигнал", - подчеркнул министр, комментируя угрозу Трампа выйти из числа участников данного соглашения.

Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал СВПД худшей сделкой в истории США, заявив, что Иран - "страна-изгой, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

В августе Международное агентство по атомной энергии в очередном докладе констатировало, что Иран соблюдает ограничения, установленные соглашением по его атомной программе с мировыми державами. По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67%. Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составляют 111 т, что ниже предельного количества в 130 т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
Иран Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР и пообещал жесткий ответ
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
4
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама