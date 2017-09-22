Зариф: Иран готов на уступки по ядерной сделке только в обмен на уступки со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Иран готов говорить о внесении изменений в условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если будут пересмотрены все уступки, на которые Исламская Республика пошла, заключив сделку, в том числе о предоставлении Тегерану права производить высокообогащенный уран. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Готовы ли вы вернуть нам 10 тонн обогащенного урана?" - задал он риторический вопрос.

Зариф считает, что за всей риторикой администрации президента США Дональда Трампа скрывается желание добиться от Тегерана новых уступок, не делая уступок взамен. "По определению сделка не идеальна, потому что в любой сделке приходиться что-то отдавать, но и что-то забирать. Иначе сделки не будет вообще", - пояснил он.

Глава МИД Ирана также отверг идею Вашингтона согласовать дополнения к СВПД. "Зачем нам обсуждать какие-то дополнения; если вам хочется внести дополнения, то тогда придется их вносить во все на свете", - заметил Зариф. Он также считает, что старания США обвинить Тегеран в извращении духа ядерной сделки под предлогом поддержки Исламской Республикой президента Сирии Башара Асада не отвечает положениям СВПД. "США посылают неверный сигнал", - подчеркнул министр, комментируя угрозу Трампа выйти из числа участников данного соглашения.

Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал СВПД худшей сделкой в истории США, заявив, что Иран - "страна-изгой, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

В августе Международное агентство по атомной энергии в очередном докладе констатировало, что Иран соблюдает ограничения, установленные соглашением по его атомной программе с мировыми державами. По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67%. Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составляют 111 т, что ниже предельного количества в 130 т.