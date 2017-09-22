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Австралия продлила экономические санкции против России

Международная панорама
22 сентября, 10:16 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 22, сентября. /ТАСС

Официальные лица страны никаких заявлений на этот счет пока не делали

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СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии приняло решение продлить действие экономических санкций в отношении России, политика которой, по его мнению, угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом свидетельствует информация, размещенная в пятницу на официальном сайте МИД Австралии.

Никаких публичных заявлений на этот счет австралийские официальные лица не делали. В МИД Австралии корреспонденту ТАСС пока не прокомментировали данную информацию.

Правительство Австралии ввело санкции против граждан и компаний России и Украины в июне 2014 года, а в сентябре того же года расширило санкционный список. Согласно размещенной на сайте МИД информации, 1 сентября нынешнего года санкционный список был вновь расширен и теперь в нем числятся в общей сложности 156 физических лиц и 48 компаний и организаций из России и с востока Украины. Ранее австралийские официальные лица неоднократно поясняли, что санкционный список их страны во многом совпадает с аналогичными списками Евросоюза, Канады и США.

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