СМИ: Турция к концу сентября завершит возведение стены на сирийской границе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает к концу текущего месяца полностью завершить возведение бетонной стены вдоль границы с Сирией. Об этом в пятницу сообщает Anadolu.

Строителям осталось установить около 97 километров стены из 828 запланированных по проекту. Сейчас работа ведется в южной части провинции Хатай, в районе, где много горной породы.

Проект по созданию пограничного барьера называется "Экстренная система физической безопасности границы", его реализация началась в 2016 году. Стена будет установлена вдоль всей 911-километровой турецко-сирийской границы.

Для заграждения используются бетонные блоки высотой 3 метра с колючей проволокой. Через каждые 300 метров возведены башни, оборудованные термальными и инфракрасными видеокамерами, системами ночного видения, радарами, детекторами сейсмических и акустических колебаний. На башнях устанавливают лазерные и стрелковые системы с дистанционным управлением для поражения живой силы, наземной техники и беспилотных летательных аппаратов, а также устройства подавления радиосигналов на различных частотах.

Кроме того, как отмечает агентство, Вооруженные силы Турции намерены активно использовать дирижабли для мониторинга обстановки и перемещений на сирийской территории. Эти летательные аппараты длиной 16 метров могут подниматься на высоту до километра. Они оборудованы средствами слежения.

Власти Турции строят стену на границе с Сирией с целью защиты турецкой территории от возможного проникновения террористов и нелегальных мигрантов, а также от контрабанды оружия, взрывчатки, наркотиков. Анкара не прекратит принимать беженцев из Сирии и не закроет границу, но все перемещения через нее будут осуществляться через погранпереходы.