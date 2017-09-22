Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает, что новое испытание КНДР водородной бомбы в Тихом океане "изменит существующее положение дел". Реакцию представителя Белого дома на заявление Пхеньяна приводит в четверг агентство Reuters.
"Это изменит существующее положение дел в некотором смысле. Но я не думаю, что мы на данный момент должны признавать состоятельность [этих заявлений]", - сказал он, поставив под сомнение возможность Пхеньяна провести такого рода испытания. Представитель администрации считает угрозы КНДР пустыми, однако подчеркивает, что Вашингтон должен "отнестись к ним в некоторой степени серьезно". Он отказался отвечать на вопрос, какой будет реакция США.
Ранее в пятницу глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. При этом, по его словам, речь идет о возможности провести мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.