Куба считает речь Трампа в ООН оскорбительной

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Куба считает оскорбительными заявления, сделанные в ее адрес с трибуны ООН президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в пятницу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес.

"Мы категорически осуждаем неуважительные, оскорбительные и интервенционистские заявления в адрес Кубы и ее правительства, сделанные три дня назад с этой трибуны президентом Дональдом Трампом. Мы напоминаем ему, что США <…> не имеют никакого морального права судить нашу страну", - заявил Родригес.

Президент США, выступая 19 сентября на Генассамблее ООН, назвал правительство Кубы "коррумпированным и дестабилизирующим" и заявил, что США не отменят торгово-экономическое эмбарго в отношении острова до тех пор, пока там не произойдут "фундаментальные реформы".

Глава кубинского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, указал, что Гавана продолжит настаивать на полной отмене американского эмбарго, действующего в отношении острова уже более полувека.

Родригес напомнил, что в июне Трамп принял решение об ужесточении политики в отношении Кубы. В частности, были ужесточены правила поездок в карибскую страну для граждан США и введен запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

"Как уже говорил председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро, Куба готова продолжать переговоры с США по всем двусторонним вопросам на основе равенства и полного уважения суверенитета и независимости нашей страны", - указал глава МИД островного государства. Однако, по его словам, Куба никогда не пойдет ни на какие уступки в ущерб своему суверенитету.