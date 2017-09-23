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США могут ужесточить досмотр и ввести ограничения на въезд для граждан ряда стран

Международная панорама
23 сентября, 0:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, сентября. /ТАСС

В министерстве внутренней безопасности США сообщили, что это призвано защитить Соединенные Штаты и оказать давление на некоторые страны, чтобы они работали над усовершенствованием мер безопасности

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти США могут ввести более жесткие правила досмотра граждан ряда государств, направляющихся в Соединенные Штаты, для некоторых будет ограничен въезд на территорию страны. Об этом сообщил журналистам советник и. о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлс Тэйлор на брифинге в формате телеконференции.

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© AP Photo/Susan Walsh

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"Президент в настоящее время рассматривает варианты ужесточения стандартов безопасности, связанных с поездками граждан зарубежных государств в США. Это является результатом работы, которую мы начали после подписания исполнительного указа. Он подразумевает проведение оценки того, предоставляют ли нам те или иные страны информацию, необходимую для идентификации личности иммигрантов и посещающих США людей, а также представляют ли эти лица угрозу нашему государству", - рассказал Тэйлор.

По его словам, и. о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк "довела до сведения президента, какие страны действуют вразрез со стандартами США и передала ему рекомендации о введении ограничений на поездки (гражданам этих государств)".

"Это призвано защитить Соединенные Штаты и оказать давление на эти страны, чтобы они работали над усовершенствованием мер безопасности", - уточнил он. "Исполняющая обязанности министра предложила жесткие целенаправленные меры, которые предполагают запрет на въезд и строгие стандарты досмотра для [граждан] определенных стран", - информировал он.

После этого ему был задан вопрос, что конкретно будут представлять из себя указанные рестрикции. "На данный момент этого сказать не могу", - отметил советник. Такой же ответ был дан на просьбу пояснить, сколько государств затронет планируемое ужесточение правил въезда, а также будут ли они едиными для всех стран, о которых и. о. министра доложила президенту Дональду Трампу.

Иммиграционные указы и судебные тяжбы

Федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

Позднее Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Наконец, ВС на прошлой неделе приостановил действие ограничений, которые ввел суд в Гонолулу. Вынесенное постановление ВС на этот счет носит временный характер.

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