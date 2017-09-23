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Пентагон: министр обороны США летит в Индию, чтобы подтвердить приверженность партнерству

Международная панорама
23 сентября, 0:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, сентября. /ТАСС

Джеймс Мэттис подчеркнет, что США рассматривают Индию как ценного и влиятельного партнера, с которым есть совпадающие широкие интересы, распространяющиеся за пределы Южной Азии

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис во время предстоящего визита в Индию подчеркнет приверженность администрации Дональда Трампа стратегическому партнерству с Нью-Дели. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, поступившем в пятницу в представительство ТАСС в американской столице.

"Мэттис вылетает в Индию 24 сентября, - отмечается в документе. - С 26 по 28 сентября он будет находиться в этой стране, где примет участие в церемонии возложения венков к "Воротам Индии" (расположенный в Нью-Дели монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны - прим. ТАСС), проведет встречи с министром обороны Нирмалой Ситхараман и премьер-министром Нарендрой Моди. Министр подчеркнет, что США рассматривают Индию как ценного и влиятельного партнера, с которым есть совпадающие широкие интересы, распространяющиеся за пределы Южной Азии. Министр также выразит признательность Индии за ее важный вклад в усилия, нацеленные на то, чтобы Афганистан стал демократической, стабильной, процветающей и безопасной страной".

"Это первый визит в Индию представителя администрации Трампа на уровне министра", - сочли необходимым заметить в пресс-службе Пентагона.

Моди уже встречался с Мэттисом 26 июня в Вашингтоне. Как указала по итогам их беседы представитель Пентагона Дана Уайт, стороны договорились расширять взаимодействие между своими Вооруженными силами. При этом Мэттис высоко оценил нацеленные на долгосрочную перспективу усилия Нью-Дели по укреплению стабильности в регионе Индийского океана. Моди, в свою очередь, заверил, что Нью-Дели рассчитывает на укрепление своего оборонного потенциала при помощи США.

Президент Трамп хочет, чтобы Индия более активно содействовала нормализации обстановки в Афганистане. "Мы ценим важный вклад Индии в [восстановление] стабильности в Афганистане. Индия зарабатывает миллиарды долларов посредством торговли с США, и мы хотим, чтобы она больше помогала нам с Афганистаном. Особенно это касается сферы экономической поддержки", - заявил он 21 августа, рассказывая о новой афганской стратегии США на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

По словам ряда американских аналитиков, в Нью-Дели Мэттис постарается, в частности, заручиться согласием правительства Моди закупить истребители F-16, которые были разработаны еще в начале 1970-х годов. Их производит сейчас компания Lockheed Martin. Предполагается, что такая сделка способствовала бы снижению дефицита США в торговле с Индией, который составил по итогам минувшего года $24,3 млрд.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США Индия Афганистан
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