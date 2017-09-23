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Теффт покинет Россию через неделю

Международная панорама
23 сентября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Посол США заявил, что у него останутся "самые теплые воспоминания" о работе в РФ

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Посол США в России Джон Теффт

Посол США в России Джон Теффт

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Теффт, срок трехлетних полномочий которого истекает нынешней осенью, покинет Россию через неделю. Об этом он сообщил в интервью, запись которого опубликована на странице Посольства США в Facebook.

"Примерно через неделю мы [Теффт и его супруга] покинем Россию", - сказал он.

Теффт добавил, что ему "будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России". "Это будут наши самые теплые воспоминания об этих годах в России".

Посол США признал, что работа в посольстве "не всегда была легкой", однако пребывание в России "подарило множество потрясающих впечатлений, хороших знакомых и друзей".

Теффт также отметил, что посольство получило большое количество вопросов от россиян и постаралось ответить на многие из них. "Мы делаем это, потому что хотим объяснить, почему у американского правительства та или иная позиция и в чем она заключается, в каких областях мы сотрудничаем с российским правительством, а где у нас сохраняется разница во взглядах. Мы делаем это еще и потому, что хотим построить мосты между гражданами наших стран".

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Джону Хантсману занять должность посла США в РФ, тот ответил согласием. 20 июля Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената. За день до этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва выдала агреман на это назначение.

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Персоны
Теффт, Джон Трамп, Дональд Хантсман, Джон Рябков, Сергей Алексеевич
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