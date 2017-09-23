СМИ: премьер Ирака не принял прибывшую в Багдад делегацию Иракского Курдистана

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не встретился с представителями Иракского Курдистана, которые прибыли в субботу в столицу страны - Багдад. Об этом сообщил интернет-портал Shafaq News, цитируя заявление канцелярии иракского премьера.
По имеющимся данным, в делегацию Иракского Курдистана вошли представители Высшего совета по референдуму о независимости региона, который должен состояться в понедельник, 25 сентября.
В пятницу глава Иракского Курдистана Масуд Барзани подтвердил готовность своего правительства перейти к всесторонним переговорам с центральными властями в Багдаде, но лишь после проведения запланированного плебисцита.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным.
Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.
Главы МИД Турции, Ирана и Ирака на полях Генеральной Ассамблеи ООН призвали власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума, в Вашингтоне и европейских столицах также выступают против этого решения иракских курдов.