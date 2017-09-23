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Эрдоган: США не вправе говорить что-либо Турции касательно покупки у России С-400

Международная панорама
23 сентября, 23:28 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, сентября. /ТАСС

Турецкий лидер также подчеркнул, что вопрос о ЗРС даже не поднимался на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая прошла в четверг

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АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. США не имеют права говорить что-либо Турции в отношении покупки у России зенитно-ракетных систем С-400. Об этом, как сообщил в субботу телеканал A Haber, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Если США не могут нам предложить подобную систему, то и говорить нам что-либо на эту тему тоже не могут, - отметил он. - Например, если Конгресс не одобрит поставки пистолетов SIG Sauer (для охраны Эрдогана - прим. ТАСС), то не стоит думать, что мы будем ждать, пока они изменят свое решение. Произведенное в Турции оружие ничуть не хуже".

Турецкий лидер также подчеркнул, что вопрос С-400 даже не поднимался на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в четверг. По словам Эрдогана, в основном они обсуждали "ситуацию в Ираке и Сирии, а также вопрос экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена", которого Анкара считает главным инициатором переворота в июле 2016 года.

12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400 и он готовится к исполнению.

После этого официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил ТАСС, что США недовольны решением Анкары закупить у РФ С-400. Ранее опасения в отношении соглашения между Турцией и РФ также высказал министр обороны США Джеймс Мэттис. В ответ на позицию Вашингтона турецкий лидер неоднократно говорил, что если Турция не может купить вооружение у США и НАТО, то республика будет "самостоятельно принимать меры в обеспечении собственной безопасности".

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Гюлен, Фетхуллах Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич
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