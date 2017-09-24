БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в Бундестаг.

Глава государства посетил в воскресенье в сопровождении супруги избирательный участок в берлинском районе Целендорф.

Как пишет агентство DPA, Штайнмайер прежде чем отдать голос, отстоял очередь и активно общался с другими избирателями.

Со страниц воскресной газеты Bild am Sonntag глава государства призвал граждан не игнорировать выборы. "Отправляйтесь голосовать, не отдавайте свой голос другим", - отметил президент, который до того, как занять высший государственный пост, был министром иностранных дел от Социал-демократической партии Германии.

Немцы в этот день выбирают состав парламента, по итогам выборов будет сформирован кабинет министров и определен канцлер. Опросы общественного мнения прочат победу консервативному блоку Ангелы Меркель.

Участки проработают до 18:00 (19:00 мск), данные по промежуточной явке опубликуют в 15:30 (16:30 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов. Предварительные официальные данные от избиркома опубликуют в ночь на понедельник.