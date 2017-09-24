Президент Афганистана: с Трампом надо говорить по существу и укладываться в две минуты

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп умеет выслушивать собеседника, информирован и ценит время. К переговорам с ним лучше хорошо готовиться. Такое мнение высказал в переданном в воскресенье интервью телекомпании CNN президент Афганистана Ашраф Гани.

Он поделился своими впечатлениями о нескольких разговорах, проведенных по телефону с Трампом. "Он вовлечен, информирован и настроен выслушивать. Если вы хотите, чтобы он сохранял интерес к разговору, то будет лучше подготовить важную информацию и быть готовым изложить ее суть за две минуты", - отметил Гани.

Президент Афганистана также подтвердил, что он - один из немногих лидеров стран мира, удовлетворенных уровнем отношений с администрацией Трампа. "Да, я доволен", - заявил Гани. Его мнение о новом президенте США расходится с точкой зрения ведущих американских СМИ, которые в большинстве случаев называют Трампа несведущим, нетактичным и чрезмерно прямолинейным политиком.

Гани встретился с президентом США в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и поблагодарил его за решение увеличить численность американского военного контингента в Афганистане. В соответствии с новой стратегией нормализации обстановки в Афганистане, которую Трамп огласил 21 августа, американский контингент в этой южноазиатской стране, насчитывающий 11 тыс. человек, пополнится примерно тремя тыс. военнослужащих.