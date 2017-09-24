Курдские "пешмерга" продолжат сотрудничество с ВС Ирака в борьбе с террором

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военизированные формирования Иракского Курдистана "пешмерга" продолжат сотрудничество с иракскими военными в борьбе с террористическими группировками в Ираке. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Эрбиле глава Иракского Курдистана Масуд Барзани, трансляцию вел телеканал Rudaw.

"Победа в Мосуле стала результатом координации между "пешмерга" и иракскими силами", - сказал он.

"Сотрудничество между ВС Ирака и "пешмерга" продолжится в будущем", - подчеркнул Барзани, имея в виду период после запланированного на 25 сентября референдума о независимости, против которого выступает Багдад.