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Курдские "пешмерга" продолжат сотрудничество с ВС Ирака в борьбе с террором

Международная панорама
24 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани подчеркнул, что победа в Мосуле стала результатом координации между "пешмерга" и иракскими силами

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военизированные формирования Иракского Курдистана "пешмерга" продолжат сотрудничество с иракскими военными в борьбе с террористическими группировками в Ираке. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Эрбиле глава Иракского Курдистана Масуд Барзани, трансляцию вел телеканал Rudaw.

"Победа в Мосуле стала результатом координации между "пешмерга" и иракскими силами", - сказал он.

"Сотрудничество между ВС Ирака и "пешмерга" продолжится в будущем", - подчеркнул Барзани, имея в виду период после запланированного на 25 сентября референдума о независимости, против которого выступает Багдад.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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