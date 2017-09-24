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Социал-демократы признали поражение на выборах в Бундестаг

Международная панорама
24 сентября, 19:46 дата обновления: 24 сентября, 20:43 UTC+3

По словам лидера СДПГ Мартина Шульца, цель, поставленная на выборах, не была достигнута

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) признала поражение на выборах в Бундестаг. Об этом заявил лидер партии Мартин Шульц, выступая перед однопартийцами после объявления экзитполов, которые показали худший результат для социал-демократов в своей истории - на уровне 20%.

"Мы не достигли цели, поставленной на выборах. Мы проиграли выборы", - сказал он.

"Я понимаю, что в такой день вы ждете объяснений. У нас не получилось мобилизовать базу наших традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы смогли добиться много в социальной политике", - отметил политик. "Это горький день для немецких социал-демократов", - добавил Шульц.

Политик заявил, что намерен остаться главой СДПГ. "Я пользуюсь поддержкой со стороны правления для обновления [курса] партии", - добавил он.

Шульц также подтвердил планы социал-демократов уйти в оппозицию. "В чем нуждается Германия, это противопоставление левых и правых идей. Мы займемся этим в оппозиции", - подчеркнул он.

Таким образом, СДПГ станет сильнейшей оппозиционной силой в Бундестаге и не позволит взять на себя эту роль правопопулистской "Альтернативе для Германии".

Ранее в воскресенье в Германии прошли выборы в парламент 19-го созыва. СДПГ набрала всего около 20% голосов, заняв второе место после консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
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Шульц, Мартин
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