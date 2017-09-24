Меркель считает возможным формирование коалиции с "зелеными" и "свободными демократами"

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер победившего на выборах в Бундестаг Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель допустила формирование коалиции с "зелеными" и Свободной демократической партией. Об этом она сказала в эфире телеканала АRD.

"Германия должна иметь правительство, поэтому я рада, что как минимум два варианта есть", - сказала она.

Арифметически в Германии после выборов возможно форматирование коалиции большинства с участием блока ХДС/ХСС с социал-демократами и ХДС/ХСС с "зелеными" и "свободными демократами". Ранее лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию.

Меркель при этом отметила, что несмотря на отказ социал-демократов, все равно будет вести с ними переговоры. "Я услышала заявление СДПГ, что они не готовы к переговорам, но мы можем это завтра еще обсудить", - сказала она.

По данным представленного телеканалом ARD экзитпола, в Бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут представлены шесть партий - выступающие единым блоком ХДС и ХСС (33,2%), социал-демократы (20,8%), "Альтернатива для Германии" (13,1%), Свободная демократическая партия (10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).

После того, как СДПГ приняла решение уйти в оппозицию, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые"). Однако эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.