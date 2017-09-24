Глава МИД Австрии: приход правых в Бундестаг - результат недовольства политикой Меркель

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ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Успешные результаты на выборах в германский Бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стали причиной недовольства немцев миграционной политикой правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии и председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц.
"Результаты для меня не стали сюрпризом. В Германии многие недовольны позицией правительства в миграционной политике", - приводит Австрийское агентство печати слова Курца.
По его словам, усиление позиций АдГ во многом связано именно с миграционным кризисом. "Многие политики и традиционные партии в Европе несерьезно отнеслись к кризису беженцев", - добавил министр.
Согласно данным экзитполов, блок Меркель ХДС/ХСС по итогам выборов в Бундестаг набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, АдГ - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия.