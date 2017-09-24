Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Австрии: приход правых в Бундестаг - результат недовольства политикой Меркель

Международная панорама
24 сентября, 22:28 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 24, сентября. /ТАСС

По словам Себастьяна Курца, усиление позиций партии "Альтернатива Германии" во многом связано именно с миграционным кризисом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Успешные результаты на выборах в германский Бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стали причиной недовольства немцев миграционной политикой правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии и председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц.

"Результаты для меня не стали сюрпризом. В Германии многие недовольны позицией правительства в миграционной политике", - приводит Австрийское агентство печати слова Курца.

По его словам, усиление позиций АдГ во многом связано именно с миграционным кризисом. "Многие политики и традиционные партии в Европе несерьезно отнеслись к кризису беженцев", - добавил министр.

Согласно данным экзитполов, блок Меркель ХДС/ХСС по итогам выборов в Бундестаг набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, АдГ - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Персоны
Меркель, Ангела Курц, Себастьян
Страны
Австрия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
2
Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером
3
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
4
Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
7
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама