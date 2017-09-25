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Глава МИД Ирана считает оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в США

Международная панорама
25 сентября, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Джавад Зариф обвинил Дональда Трампа в неискренности

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новые ограничения на въезд в США для граждан Ирана показывают неискренность президента США Дональда Трампа в отношении ближневосточной страны и являются еще большим оскорблением чем прежний запрет. Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Поддельное сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренне с вводом новых и еще более оскорбительных ограничений против такого выдающегося народа", - написал Зариф в своем Twitter.

Ранее Белый дом опубликовал прокламацию, подписанную президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая вводит набор рестрикций в отношении ряда стран, в том числе и Ирана, фигурировавшего и в предыдущем подобном запрете. Новые правила вступают в силу с 18 октября.

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Персоны
Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
США Иран
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