СМИ: в Иракском Курдистане началось голосование по референдуму о независимости

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана началось в понедельник на территории курдской автономии Ирака.
Как сообщил телеканал Rudaw, участки открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершат свою работу в 18:00.
В общей сложности для участия зарегистрировались 5,2 млн человек, они должны ответить "да" или "нет" на вопрос: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?". Результаты плебисцита будут известны спустя сутки после завершения работы участков.
По информации Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Иракского Курдистана, более 400 международных наблюдателей следят за ходом голосования, в освещении референдума задействованы свыше 600 журналистов, треть из них - представители иностранных СМИ.