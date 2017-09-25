Турция будет считать незаконным любой итог референдума в Иракском Курдистане

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Любой итог плебисцита в Иракском Курдистане для Анкары не будет иметь никакой законной силы. Об этом сообщается в заявлении турецкого МИД, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.
"Итоги референдума не будут иметь законной силы как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Ирака", - говорится в заявлении.
В МИД указали, что "проведение референдума ставит под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе". Турция "еще раз подчеркивает, что примет все меры при наличии любых угроз ее национальной безопасности".
Референдум о независимости курдского автономного региона Ирака начался в понедельник, несмотря на призывы мирового сообщества и центрального правительства в Багдаде перенести, а еще лучше - отменить плебисцит. На пресс-конференции в воскресенье с участием представителей десятка мировых СМИ глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в очередной раз дал ясно понять, что референдум состоится в срок.