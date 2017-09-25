СМИ: курдский ополченец убит в день референдума о независимости Иракского Курдистана

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Боец курдских военизированных формирований "пешмерга" погиб в результате вооруженного нападения к северу от Багдада. Об этом сообщил новостной портал Al-Baghdadia News.
По его данным, неизвестные вооруженные люди совершили нападение в городе Туз-Хурмату, расположенном в 170 км севернее столицы в населенной преимущественно арабами и туркоманами провинции Салах-эд-Дин. Кто именно стоит за атакой, пока не известно.
Ранее ряд СМИ сообщил о якобы имевших место стычках между формированиями "пешмерга" и шиитскими полувоенными отрядами "Аль-Хашд аш-Шааби" в Туз-Хурмату. Позднее официальный представитель ополчения шиитов в северном регионе Али аль-Хусейни опроверг эти сведения, указав, что обстановка там остается спокойной.
Иракские курды голосуют в понедельник на референдуме о независимости их региона. Этот односторонний шаг властей Иракского Курдистана был крайне негативно воспринят официальным Багдадом, который пообещал сохранить единство страны всеми возможными способами. С критикой плебисцита выступили также многие государства региона и мировые державы.