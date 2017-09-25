В Иракском Курдистане завершилось голосование на референдуме о независимости

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участки для голосования по референдуму о независимости Иракского Курдистана завершили свою работу в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), на час позже запланированного срока. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Высшую независимую избирательную комиссию по выборам и референдуму.

Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. Они должны были положительно или отрицательно ответить на вопрос: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?"

Голосование проходило в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, входящих в состав курдского региона Ирака, а также в провинции Киркук и местах компактного проживания курдов в Найнаве и Дияле.

Официальные результаты прошедшего в понедельник референдума станут известны не раньше вечера вторника.

Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу по окончании референдума провозглашать независимость, но готова к диалогу с центральным правительством Ирака и соседними странами.