В Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Ежегодная общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН завершилась в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью- Йорке. В последний день форума выступили 11 ораторов, после чего председатель 72-й сессии ГА Мирослав Лайчак объявил о закрытии общих прений.

Как сообщил Лайчак, в течение недели с трибуны Генассамблеи выступили представители 193 государств, а также наблюдатели от Ватикана, Палестины и Европейского союза. "Впервые за 11 лет перед Генеральной Ассамблеей выступили все государства - члены и наблюдатели. Я внимательно их выслушал", - сказал председатель ГА.

Он отметил, что минувшие дни оказались напряженными, но призвал делегации стран быть готовыми к усиленной работе в предстоящие недели и месяцы. "Большинство из вас, наверное, заслуживают отдых, но люди, которых мы представляем, нуждаются в другом. Им нужно, чтобы мы сосредоточились и взялись за работу еще усерднее, чем когда-либо", - указал председатель ГА.

Выступления в ходе дискуссии

Общеполитическая дискуссия началась 19 сентября и сопровождалась сотнями заседаний и двусторонних встреч. Большое внимание привлекло первое выступление на Генассамблее президента США Дональда Трампа в первый день дебатов, которое запомнилось резкой критикой в адрес неугодных Вашингтону режимов, включая Иран, Венесуэлу и КНДР. В случае с Северной Кореей хозяин Белого дома и вовсе перешел на личности, назвав лидера страны "человеком-ракетой" и пригрозив Пхеньяну полным уничтожением.

Высказывания Трампа вызвали ответную реакцию со стороны властей КНДР. Так, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо в минувшую субботу назвал американского лидера "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". Обмен воинственной риторикой между Вашингтоном и Пхеньяном продолжился и в последующие дни.

21 сентября с трибуны Генассамблеи выступил главы МИД РФ Сергей Лавров, который выразил надежду, что внешняя политика США будет строиться на основе декларируемой Вашингтоном приверженности принципам суверенитета стран и невмешательства в их дела. Он также подчеркнул, что ООН должна строиться на демократических началах и способствовать формированию справедливого многополярного мира.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН и форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов. Ее членами являются все 193 страны - члена ООН, а статус наблюдателя имеют Ватикан и Палестина. Резолюции, принимаемые Генассамблеей, носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.