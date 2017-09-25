Правозащитники: Иванка Трамп использовала личный почтовый ящик в рабочих целях

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Иванка Трамп - дочь и старший советник президента США Дональда Трампа - использовала в служебных целях свой личный электронный почтовый ящик, общаясь с коллегой в Белом доме. Об этом в понедельник сообщила правозащитная организация American Oversight, получившая через суд соответствующие документы на основании Закона о свободе информации.

"Копии электронных писем, полученных American Oversight по Закону о свободе информации, показывают, что Иванка Трамп использовала личный адрес электронной почты для выполнения важной правительственной работы уже в марте 2017 года", - говорится в распространенном заявлении организации.

По ее данным, дочь президента переписывалась с руководителем Администрации малого бизнеса Линдой Макмаон. Трамп обсуждала с ней темы, которые собиралась затронуть на дискуссиях в рамках "женского саммита" G20 (W20), который прошел в конце апреля в Берлине. В частности, старший советник главы государства писала, что планирует "изучить возможности сотрудничества" с ведомством Макмаон.

В воскресенье американская газета Politico сообщила, что старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер пользуется в служебных целях своим личным электронным почтовым ящиком, общаясь с коллегами в Белом доме. Среди его адресатов - экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон и директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Politico со своей стороны отмечает, что нет никаких данных, указывающих на передачу Кушнером конфиденциальной или секретной информации через свою личную почту. Согласно действующим в США законам, все документы, относящиеся к деятельности главы государства, должны архивироваться.