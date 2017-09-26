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"Альтернатива для Германии" пообещала смягчить свою риторику в Бундестаге

Международная панорама
26 сентября, 13:16 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, сентября. /ТАСС

В новом составе высшего законодательного органа Германии партия получила 94 места

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БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Правая популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), обращавшая на себя внимание во время предвыборной кампании острыми лозунгами, в Бундестаге смягчит риторику. Об этом заявил во вторник лидер партийного списка партии Александер Гауланд, открывая учредительное заседание парламентской фракции.

"Кампания закончилась, мы чувствуем большую ответственность, прежде всего перед нашими избирателями. Риторика в стенах парламента будет иная, нежели во время выборов", - сказал он.

Гауланд также сообщил, что руководить фракцией АдГ в Бундестаге он будет вместе со вторым лидером партсписка на выборах - Алис Вайдель. "Мы это решили еще до выборов, если результат будет хороший, - то мы будем вместе это делать", - добавил политик.

В новом составе высшего законодательного органа Германии партия получила 94 места. Однако во фракции будет как минимум на одного представителя меньше: в понедельник сопредседатель АдГ Фрауке Петри объявила о том, что не войдет в парламентскую группу правых в Бундестаге из-за разногласий с радикальным крылом партии.

Гауланд и Вайдель, отвечая на вопросы журналистов, затруднились сказать, последуют ли примеру Петри другие члены партии. "Пока такой тенденции не прослеживается", - сообщила Вайдель.

Согласно официальным предварительным результатам, АдГ стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. На первой позиции закрепился консервативный блок Ангелы Меркель в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали 33% немцев.

На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия Германии, за которую отдали голоса 20,5% участников волеизъявления. 

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