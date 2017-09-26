Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат Рады назвала шантажом реакцию Венгрии на закон об образовании

Международная панорама
26 сентября, 15:41 UTC+3 КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Глава МИД Венгрии ранее заявил, что Киев может забыть о европейском будущем Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар резко раскритиковала реакцию Венгрии на подписанный в понедельник президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании, который ограничивает права национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

"На самом деле [премьер-министр Виктор] Орбан - националист, который хочет, чтобы значительные территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется", - заявила она, комментируя заявление МИД Венгрии о том, что Будапешт будет блокировать в ЕС любые инициативы в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства.

Смотрите также
Венгроязычная школа в Ужгороде

Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

"Украина не станет членом ЕС, пока не станет сильной. А мы только учимся защищать свои интересы более, чем заигрывать с кем-то... Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка", - сказала депутат.

При этом, по мнению Сюмар, "украинские дипломаты должны активно отстаивать права украинцев в Венгрии на обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включая вузы". "Мы гарантируем венграм на практике [все это], выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет", - добавила Сюмар.

В том же духе выступила и глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко. "Все заявления о нарушении прав венгров - это своеобразное давление, вмешательство во внутренние дела Украины", - сказала она.

Гопко утверждает, что "языковая статья закона "Об образовании" полностью отвечает конституции, международной практике и ратифицированным соглашениям". Кроме того, предстоит экспертиза закона в Совете Европы. "Мы демонстрируем открытость", - добавила она.

По словам Гопко, венгерские дети смогут получать начальное образование на родном языке. "Гнев в Будапеште вызывает то, что мы помогаем венгерским детям, изучая венгерский язык и культуру, в то же время овладевать украинским языком", - считает она. В этой связи Гопко высказала встречные претензии Венгрии. "Давайте спросим, имеют ли такие права и возможности украинцы в Венгрии? Не имеют. Поэтому все заявления о нарушении прав венгров являются абсолютно абсурдными", - заключила она.

Закон и реакция

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Венгрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама