Депутат Рады назвала шантажом реакцию Венгрии на закон об образовании

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар резко раскритиковала реакцию Венгрии на подписанный в понедельник президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании, который ограничивает права национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

"На самом деле [премьер-министр Виктор] Орбан - националист, который хочет, чтобы значительные территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется", - заявила она, комментируя заявление МИД Венгрии о том, что Будапешт будет блокировать в ЕС любые инициативы в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства.

"Украина не станет членом ЕС, пока не станет сильной. А мы только учимся защищать свои интересы более, чем заигрывать с кем-то... Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка", - сказала депутат.

При этом, по мнению Сюмар, "украинские дипломаты должны активно отстаивать права украинцев в Венгрии на обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включая вузы". "Мы гарантируем венграм на практике [все это], выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет", - добавила Сюмар.

В том же духе выступила и глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко. "Все заявления о нарушении прав венгров - это своеобразное давление, вмешательство во внутренние дела Украины", - сказала она.

Гопко утверждает, что "языковая статья закона "Об образовании" полностью отвечает конституции, международной практике и ратифицированным соглашениям". Кроме того, предстоит экспертиза закона в Совете Европы. "Мы демонстрируем открытость", - добавила она.

По словам Гопко, венгерские дети смогут получать начальное образование на родном языке. "Гнев в Будапеште вызывает то, что мы помогаем венгерским детям, изучая венгерский язык и культуру, в то же время овладевать украинским языком", - считает она. В этой связи Гопко высказала встречные претензии Венгрии. "Давайте спросим, имеют ли такие права и возможности украинцы в Венгрии? Не имеют. Поэтому все заявления о нарушении прав венгров являются абсолютно абсурдными", - заключила она.

Закон и реакция

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь.