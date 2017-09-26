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Пентагон выступает за поставки летального оружия Украине

Международная панорама
26 сентября, 19:13 дата обновления: 26 сентября, 20:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что соответствующие рекомендации внесены на рассмотрение Белого дома

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Пентагон выступает за поставки летального оружия Украине. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года.

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Генерал ответил утвердительно на вопрос одного из сенаторов, поддерживает ли он поставки летального оружия на Украину. "Мы внесли соответствующие рекомендации [на рассмотрение Белого дома], - отметил он. - И решение должен принять Белый дом".

"С военной точки зрения Украине нужны дополнительные возможности, чтобы защищать свой суверенитет, - продолжил глава КНШ. - В 2016 году мы подготовили ряд их батальонов. В 2017 году - несколько дополнительных батальонов. Мы поставили им медикаменты, приборы ночного видения, радиостанции и тому подобное. Мы считаем, что им необходимы средства, способные остановить бронетехнику, им не хватает вооружений, и если это будет восполнено, то повысится вероятность того, что они сами смогут себя защитить".

В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения. Он отметил, что будет информировать руководство страны о конкретных вещах, которые планирует рекомендовать к осуществлению американской стороне.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Порошенко, Петр Алексеевич
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