ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Пентагон выступает за поставки летального оружия Украине. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года.

Генерал ответил утвердительно на вопрос одного из сенаторов, поддерживает ли он поставки летального оружия на Украину. "Мы внесли соответствующие рекомендации [на рассмотрение Белого дома], - отметил он. - И решение должен принять Белый дом".

"С военной точки зрения Украине нужны дополнительные возможности, чтобы защищать свой суверенитет, - продолжил глава КНШ. - В 2016 году мы подготовили ряд их батальонов. В 2017 году - несколько дополнительных батальонов. Мы поставили им медикаменты, приборы ночного видения, радиостанции и тому подобное. Мы считаем, что им необходимы средства, способные остановить бронетехнику, им не хватает вооружений, и если это будет восполнено, то повысится вероятность того, что они сами смогут себя защитить".

В конце августа министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения. Он отметил, что будет информировать руководство страны о конкретных вещах, которые планирует рекомендовать к осуществлению американской стороне.