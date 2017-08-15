Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: РФ отмечает "дрейф" США в сторону поставок летального оружия Киеву

Политика
15 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По мнению замглавы МИД РФ, решение США о поставках оружия может привести к крайне опасному развитию событий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия отмечает движение США в сторону поставок летального оружия Украине, что стало бы дестабилизирующим шагом для ситуации в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", полный текст которого опубликован во вторник на сайте МИД РФ.

Смотрите также

Медведчук заявил, что новые санкции США против РФ провоцируют эскалацию в Донбассе

Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга

Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе "горячей войной"

"Администрацию [президента США Дональда] Трампа усиленно толкают в этом направлении, - сказал он. - Упомянутый господин [специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт] Волкер в ходе своих поездок на Украину и в другие страны тоже высказывался на публику в пользу этого".

Рябков указал, что гипотетическая поставка летального оружия стала бы качественно новым шагом в действиях США на украинском направлении. "Будет ли он сделан? - продолжил Рябков. - В последнее время отмечаем некий "дрейф" Вашингтона в этом направлении".

По словам замглавы МИД РФ, такое решение привело бы к крайне опасному развитию событий. "Ясно, что политически это было бы воспринято "партией войны" в Киеве как мощный сигнал поддержки. В практическом плане это означало бы существенную дестабилизацию обстановки на юго-востоке Украины", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама