Рябков: РФ отмечает "дрейф" США в сторону поставок летального оружия Киеву

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия отмечает движение США в сторону поставок летального оружия Украине, что стало бы дестабилизирующим шагом для ситуации в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", полный текст которого опубликован во вторник на сайте МИД РФ.

"Администрацию [президента США Дональда] Трампа усиленно толкают в этом направлении, - сказал он. - Упомянутый господин [специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт] Волкер в ходе своих поездок на Украину и в другие страны тоже высказывался на публику в пользу этого".

Рябков указал, что гипотетическая поставка летального оружия стала бы качественно новым шагом в действиях США на украинском направлении. "Будет ли он сделан? - продолжил Рябков. - В последнее время отмечаем некий "дрейф" Вашингтона в этом направлении".

По словам замглавы МИД РФ, такое решение привело бы к крайне опасному развитию событий. "Ясно, что политически это было бы воспринято "партией войны" в Киеве как мощный сигнал поддержки. В практическом плане это означало бы существенную дестабилизацию обстановки на юго-востоке Украины", - добавил он.