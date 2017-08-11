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Медведчук заявил, что новые санкции США против РФ провоцируют эскалацию в Донбассе

Международная панорама
11 августа, 15:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, августа. /ТАСС

По мнению политика, новый санкционный закон, подписанный Дональдом Трампом, "бьет по суверенитету и территориальной целостности Украины"

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КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Усиление антироссийских санкций со стороны США является поощрением Киева для эскалации конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

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"Анализ санкций и их вероятных последствий приводит к неизбежному выводу о том, что принятый Конгрессом и подписанный президентом США закон о санкциях как раз и есть не что иное, как поощрение Киева к эскалации конфликта на Донбассе", - сказал политик.

Медведчук подчеркнул, что голосование за закон о санкциях и его подписание американским президентом Дональдом Трампом проходило "под аккомпанемент дружных заявлений американских политиков о необходимости предоставить Киеву летальное оружие". "Сигнал "ястребов" политики США тут же подхватили в Киеве. Обещания маргинальных политиков устроить зачистки на территории Донбасса - вот результат развернутой США санкционной кампании", - заявил Медведчук.

Политик считает, что такие действия не вписываются в миротворческую модель урегулирования ситуации в Донбассе, выработанной представителями "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции). Кроме того, добавил Медведчук, Вашингтон своим решением "нанес удар по минскому процессу".

"Только недалекие политиканы могут утверждать, что антироссийские санкции - это поддержка правительства Украины "в восстановлении его суверенной и территориальной целостности". На самом деле закон [США] в первую очередь бьет по суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал лидер общественного движения.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания им закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

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