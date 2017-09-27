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В Госдепартаменте решают, какая помощь Украине будет отвечать "политическим целям"

Международная панорама
27 сентября, 3:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

Речь идет, в частности, о поставках Киеву оборонительных вооружений

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент и министерство обороны США на данный момент продолжают обсуждение вопроса о поставках оборонительных вооружений Украине, но любое решение, которое будет принято, должно соответствовать реализации поддерживаемых Вашингтоном минских договоренностей. Об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сообщила и.о. помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Тина Кайданоу.

"Данное обсуждение продолжается, политику в этом направлении нужно еще до конца проработать. Это то, что наши министерства и Белый дом обсуждают прямо сейчас", - сказала она. При этом дипломат заметила, что она не станет высказывать какую-либо позицию, пока президент США не принял решение.

Кайданоу заверила, что, по убеждению нынешней администрации, Украина является партнером США и она должна иметь высокий уровень обороноспособности. В то же время, Вашингтон "поддерживает минские договоренности" и все предпринимаемые шаги должны укладываться "в эту более широкую картину". "Это [поставки оружия] открытый вопрос. Я рассматриваю различные варианты. И, думаю, мы пытаемся понять, что более адекватно отвечает политическим целям", - резюмировала Кайданоу.

В свою очередь и.о. помощника министра обороны по стратегии, планированию и возможностям Томас Харви заверил сенаторов в том, что Госдепартамент и Пентагон отлично сотрудничают на всех уровнях, "от рабочего до руководства и Белого дома".

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