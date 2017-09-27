Тиллерсон и глава МИД Кубы обсудили инциденты с причинением вреда американским дипломатам

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обсудил с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом проблемы со здоровьем, появившиеся у американских дипломатов в островном государстве. Как говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, встреча прошла в Вашингтоне.
Переговоры "были искренними и отражали глубокую озабоченность Соединенных Штатов в отношении безопасности их дипломатического персонала", отмечается в документе. "Госсекретарь изложил всю серьезность ситуации и подчеркнул обязательства кубинских властей по защите сотрудников [американского] посольства и их семей в соответствии с Венской конвенцией", - отметила Науэрт.
Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.
Позднее министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.